Cesena, fedelissimi bianconeri. Il capitano Ciofi nella Top 15

Andrea Ciofi, 25 anni, romano di Marino, il capitano è entrato nel gotha delle bandiere bianconere, nel club di coloro che hanno disputato almeno 200 partite con la casacca del Cavalluccio. Venerdì sera, prima del fischio d’inizio della gara contro il Modena, è stato premiato per le 200 presenze scattate un paio di gare prima, il 28 agosto, nel successo interno con il Catanzaro; ora i gettoni sono saliti a 202 in una classifica che lo vede al quindicesimo posto tra i più presenti di tutti i tempi, ma entro la fine della stagione potrebbe avere superato Luigi Piangerelli (205), Antonio Annibale (207), Alvaro Gasparini (211), avvicinandosi molto a un altro storico capitano come Agatino Cuttone (242).

Il difensore e capitano bianconero, schierato di recente da mister Mignani al centro della difesa a tre, preferito a Prestia perchè più in condizione, ha un’altra caratteristica di fedeltà: se dovesse riuscire prima o poi in bianconero ad arrivare a giocare in A, raggiungerebbe il record di Beppe De Feudis, l’unico che con il Cesena ha disputato tutte le categorie dalla D alla A. E al difensore romano, ma ormai romagnolo d’adozione, manca l’appuntamento più importante, la categoria assoluta ricordando che era già bianconero (ma lo era stato in precedenza anche nella Primavera) nel Cesena padrone della serie D e della ripartenza guidato da Beppe Angelini. E’, infatti, considerato un giocatori bandiera. La classifica della top quindici delle presenze bianconere racchiude la storia del club con alcuni giocatori vere e proprie icone del club.

In una graduatoria che tiene conto non solo delle presenze nei campionati ma anche nelle Coppe, è irraggiungibile Giampiero Ceccarelli, 591 presenze (nel Cesena dal 1966 al 1985), seguono Adriano Piraccini 427 (dal 1978 al 1984, dal 1988 al 1996), Beppe de Feudis 303 (2003-2005, 2006-2010, 2013-2015, 2018-2020), Gianluca Leoni 297 (1983-1995), Giancarlo Oddi 289 (1973-1983), Emiliano Salvetti 257 (1992-’94, ’96-’98, 2004-2008), Leonello Leoni 252 (1961-1970), Paolo Ammoniaci 249 ( 1966-1975), a 246 presenze sono Roberto Biserni (1996-‘98, 2000, 2002-2009) e Massimo Agostini (1983-’86, 1988-’90, 1996- ’98), Agatino Cuttone 242 (1983-1991), Alvaro Gasparini 211 (1957-1963, 1969-1971), Antonio Annibale 207 (1961-1963, 1964-1967, 1970-’72), Pierluigi Piangerelli 205 (1992-1997, 2008-2011). Chiude la lista dei primi 15 appunto Andrea Ciofi in prima squadra dall’estate 2018 in serie D ma per lui la storia bianconera continua eccome e con fiducia.