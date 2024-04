Cesena, folla allo store. L’abbraccio dei tifosi

Un autografo è sempre un autografo. Vale un ricordo, un abbraccio col proprio idolo, una storia da raccontare e un cimelio da blindare in camera, al riparo da ogni pulizia di primavera. Ma un ricordo sulla maglia della promozione vale doppio. O forse anche di più. Fin dalla festa in campo all’Orogel Stadium dopo la vittoria contro il Pescara fruttata la serie B, il popolo bianconero ha riempito di affetto la squadra di mister Toscano, che si è sempre mostrata ben felice di ricambiare.

"L’entusiasmo della gente ci riempie il cuore di gioia – ha per esempio commentato Edoardo Pierozzi, l’autore del gol decisivo dopo aver esaurito l’inchiostro di penne e pennarelli nella sede dello store ufficiale del Cesena in piazza Amendola – per noi è una grande emozione poter regalare a loro un sorriso. La vicinanza dei tifosi è stata molto importante in questa stagione, vincere il campionato in casa è stato bellissimo".

Nello specifico, la delegazione dei giocatori formata anche da Pisseri, Klinsmann, Silvestri, Donnarumma e Ogunseye era stata ‘impreziosita’ anche dall’arrivo di mister Toscano. Non è ovviamente mancata l’occasione per acquistare i prodotti nello store, in modo particolare la maglietta celebrativa della promozione in Serie B, il capo più richiesto del momento.

Non è il primo, non sarà l’ultimo. Anche se il cuore di tanti, tantissimi, probabilmente torna al 2004, a un’altra serie C, ai playoff e alla trasferta a Rimini. ‘Senza paura’, diceva la scritta nera, sulla maglietta bianca preparata per l’occasione. Fu un tripudio. E quella maglia oggi è un tesoro. Non per il costo. Per il valore. Magari sarà così anche per la collezione 2023/2024.

Luca Ravaglia