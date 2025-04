Cesena-Frosinone: Mokulu e il ricordo di un pareggio storico

In pochi ricorderanno Benjamin Mokulu, centravanti congolese, nato però in Belgio, classe 85 che in carriera ha vestito 19 casacche diverse spaziando dalla serie A fiamminga alla Ligue 1 francese ma anche tanta serie B e C in Italia ed attualmente in forza all’Acireale in D. Ha militato anche nel Ravenna, nello United Riccione e nella Juventus under 23 quando di anni ne aveva già 34. Nel 2016-2017 vestiva i colori del Frosinone ed una sua capocciata in pieno recupero, nel match giocato il 31 marzo 2017 al Manuzzi, regalò il pareggio ai ciociari dopo che Andrea Cocco aveva portato in vantaggio il Cavalluccio allenato da Andrea Camplone. Quella rete consentì al Frosinone di portare a casa un punto che rimane anche l’unico nei cinque precedenti, tutti in serie B, tra le due squadre in terra di Romagna. Per il resto solo vittorie bianconere ed è di sicuro una statistica di buon auspicio per il Cesena che domenica deve assolutamente cercare quei tre punti che mancano da un mese e mezzo, precisamente da Cesena-Salernitana (2-0) del 1° marzo, per due buonissime ragioni: in primo luogo approdare a quei 46 punti stabiliti come quota certa per la salvezza, poi per cercare di consolidare l’ottavo posto approfittando del calendario impegnativo delle dirette rivali. In programma, infatti, nell’anticipo di venerdì c’è Bari-Palermo mentre il Modena, l’altra contendente per un posto playoff, ospita il Sassuolo reduce dalla sconfitta di Palermo e intenzionato a chiudere in fretta la pratica promozione.

Tornando ai precedenti in casa contro il Frosinone, il primo in assoluto è andato in onda nel campionato 2006-2007. All’undicesima giornata il Cavalluccio guidato da Fabrizio Castori mise al sicuro il risultato con l’uno due del primo tempo firmato Rocco Sabato, Emiliano Salvetti. In pieno recupero la rete ospite di Massimo Margiotta per il 2 a 1 finale. Ancora più netta la vittoria romagnola la stagione successiva, in panchina c’era Giovanni Vavassori, che aveva sostituito proprio Castori, e il finale fu un netto 3-0 con le reti di Davide Moscardelli, Milan Djuric e Andrea Ferretti. Dicembre 2009 il terzo faccia a faccia al Manuzzi ed ancora ricca vittoria bianconera: 4-0 con doppietta di Emanuele Giaccherini, poi reti di Ezequiel Schelotto e Cristian Bucchi. In quella stagione il Cesena targato Pierpaolo Bisoli conquistò la serie A e il Cavalluccio ritrovò il Frosinone nel 2009 quando appunto portò via un pari con il gol allo scadere di Mokulo. La serie di vittorie bianconere è ricominciata nel 2017-2018 quando Laribi dal dischetto regalò tre punti preziosi in chiave salvezza, almeno quella sul campo perché in estate arrivò la cancellazione dell’A.C. Cesena per fallimento, di una squadra che aveva ancora Fabrizio Castori in panchina. Cinque partite in totale con un bottino di quattro vittorie, un solo pareggio e nessuna sconfitta, un trend che il Cesena spera di mantenere anche nella sesta puntata in onda domenica pomeriggio.

Andrea Baraghini