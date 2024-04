Cesena, il pubblico bianconero non ha rivali. Al Manuzzi in media 9.450 presenze a gara

Il popolo bianconero e la sua fedeltà sono un’altra delle grandi certezze di questa stagione trionfale. Nel girone B della C le presenze interne del Cesena non temono confronti, la media in un impianto omologato per 23.860 posti ha visto una media di affluenza di 9.448 presenze. Ben distante e secondo il Mazza di Ferrara, 6.354, sul podio l’Adriatico di Pescara 4.496. Per fare un raffronto curioso il Vanni Sanna di Sassari, dove gioca la Torres grande rivale dei bianconeri, ha registrato una media di 3.835 presenze a partita. Cenerentola del girone il Moccagatta di Alessandria, pochi intimi (146) per le gare della Juventus Next Gen.

Ricordando che gli abbonati bianconeri sono 6.534, la gara interna di maggiore richiamo è stata naturalmente quella contro il Pescara (1-0) della promozione matematica in B, 15.547 paganti, poi il derby con il Rimini (5-2) con 14.022 supporter e al terzo posto il big match del 17 dicembre con la Torres (1-1) con 12.647 spettatori.

In tutta la serie C, almeno fino a questo momento quando però i giochi per le promozioni dirette sono già decisi, lo stadio che ha registrato la maggiore affluenza media è stato il Cibali di Catania (16.670) segue appunto il Manuzzi Orogel Stadium con 9.448. Nel girone C dopo il Catania a distanza siderale il Partenio di Avellino con 6.172 presenze poi il Vigorito di Benevento con 5.024, qui giocano le formazioni che in classifica seguono la già promossa Juve Stabia. Nel girone A l’impianto che ha visto l’affluenza media più numerosa è il Menti di Vicenza (7.933) poi nell’ordine per i primissimi posti il Rocco di Trieste (7.674) e il Martelli di Mantova dei virgiliani già promossi anche loro in B (5.549). Cesena quindi in tutta la C dietro solo al Catania.

Tra il Manuzzi e il Cibali le capienze ufficiali sono simili, 23.860 l’impianto cesenate, 20.204 quello siciliano. Ovviamente le città hanno popolazioni numericamente ben differenti, Catania quasi 300mila abitanti, Cesena 96.563 anche se può contare su una tifoseria proveniente da almeno mezza Romagna. Il dato del Manuzzi è molto significativo, la media di 9.448 spettatori a partita sarebbe nei primi posti anche nella graduatoria della serie B per esattezza al settimo.

E le gare cadette di solito possono contare anche su una massiccia affluenza pure delle tifoserie ospiti. cosa che accade raramente in serie C. In B superiori alla media del Manuzzi ci sono Palermo (23.216), Sampdoria (22.379), Bari (17.132), Parma (12.898), Catanzaro (10.193), Modena 9.879. Subito dopo il Cesena, due storiche piazze della B: Cremona (9.266) e Reggio Emilia (9.186). Cesena come tifoseria una piazza da B lo è sempre stata, adesso è finalmente in cadetteria anche sul campo.