Cesena: incognite su società, direttore sportivo e allenatore entro il 6 giugno

Società, direttore sportivo e allenatore. Tre le questioni da chiarire in casa Cesena da qui al 6 giugno, termine per l’iscrizione al prossimo campionato. Sul primo punto, quello inerente alle gerarchie societarie non è per nulla scontato il passaggio della maggioranza dagli Aiello a Mike Melby, passaggio mai formalizzato in Italia. Nel momento in cui questo accadrà, se accadrà, andrà comunicato alla Figc entro 15 giorni. Il board della società si è riunito nei giorni scorsi e a quanto trapela resterà tutto uguale con la presidenza in mano a John Aiello. Di sicuro da qui al 6 giugno, poi sarà tutto da vedere. Potrebbe anche esserci un rilancio degli stessi fratelli Aiello.

Ad oggi, ad ogni modo, resterà l’attuale assetto societario e così si affronterà sia il capitolo direttore sportivo che quello dell’allenatore. Nodi da sciogliere nel corso della prossima settimana quando la proprietà statunitense incontrerà, chiaramente non in presenza, ma in call, prima il ds Fabio Artico, poi il tecnico Michele Mignani. Improbabile la permanenza del primo che comunque è legato al Cesena da un contratto fino al 2027. Si cercherà, nel caso, una soluzione bonaria. Per il dopo Artico la lista dei papabili è ancora un po’ troppo ampia. Già emerso da settimane il nome di Giorgio Zamuner, da due stagioni e mezza al Trento ed ex ds di Spal, Padova e Pordenone. Ha lavorato con il dg Di Taranto e c’è una grande stima reciproca fra le parti. Ma con Di Taranto a Ferrara ha lavorato anche Filippo Fusco che nel suo curriculum vanta le esperienze di Napoli, Bologna, Verona e Juventus (nel 2019 era entrato a far parte della Football Teams Area della Juventus, con l’incarico di gestire la formazione Under 23 per il campionato di serie C e la selezione Under 19 per la Primavera 1). E’ stato anche al San Fernando Club Deportivo, società della Primera Federacion, la terza serie spagnola. Potrebbe rappresentare quel profilo ’più internazionale’ che piace al board statunitense e quindi sarebbe preferito a Zamuner.

Il dg Di Taranto nutre grande stima anche nei confronti dell’ex ds dell’Ascoli Marco Valentini, oggi alla Salernitana e proprio la questione granata con il rinvio dei playout potrebbe escluderlo dall’arrivo in riva al Savio. Ma la rosa dei papabili non si esaurisce qui. In settimana ci saranno altri incontri. Poi la proprietà deciderà. Capitolo allenatore: mister Michele Mignani ha ancora un anno di contratto con il Cesena e la proprietà punta a trattenerlo ma ci sarà da capire quale sarà la volontà dell’allenatore che nel post Catanzaro sembrava già aver salutato Cesena. Per l’inizio della settimana è previsto il colloquio con la proprietà.

Sabrina Vinciguerra