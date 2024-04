Cesena riparte con Montespertoli

Dopo la sosta pasquale, domani alle 17.30 l’Elettromeccanica Angelini Cesena riprenderà il campionato di serie B1 femminile per la volata finale, ripartendo dal turno casalingo contro Montespertoli. Le toscane arrivano dalla sconfitta con Pontedera, l’unica nota negativa in un girone di ritorno notevole che con cinque vittorie consecutive le ha catapultate a centro classifica con 25 punti. Le bianconere hanno invece espugnato il campo di Trevi e con 42 punti occupano la terza posizione in classifica, a -1 dalla seconda Jesi. All’andata Benazzi e compagne portarono a casa tre punti, sapendo affondare i colpi decisivi al momento giusto.

"Contro Trevi – commenta Irene Caniato (nella foto) – abbiamo disputato una grande prova, decise e determinate. Sapevamo che non sarebbe stato un campo facile, ma con coraggio e lucidità ci siamo portate a casa un risultato che vale tanto".

Centrale, classe 2000, Caniato è cresciuta a Cesena e oggi è una vera trascinatrice del sestetto bianconero: "Con Montesport sarà un’altra battaglia, è una squadra che è cresciuta tanto nel girone di ritorno".