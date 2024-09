Cesena, Silvestri al passo d’addio. Andrà in prestito al Trapani

Il campionato incombe – domani sera il Cesena sarà di nuovo in campo, stavolta in casa, per incrociare i tacchetti con il Catanzaro – ma il mercato pure. Appena quattro i giorni al termine delle trattative con la sessione estiva che si chiuderà alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. Il Cesena deve completare l’organico (uno o al massimo due i nuovi innesti pare) ma prima deve definire le uscite. E proprio su questo fronte, dopo giorni di stallo, finalmente qualcosa si è mosso. Lascerà il Cesena per vestire la maglia del Trapani, Luigi Silvestri. Andrà in prestito in Sicilia.

Il difensore, nativo di Palermo, è stato uno dei pilastri del Cesena di Toscano che ha perso malamente la B due stagioni fa e l’ha centrata in quella scorsa a suon di record aggiudicandosi anche la Supercoppa di C. Complessivamente, in bianconero, dove ha ritrovato il cugino Giuseppe Prestia, Luigi Silvestri ha disputato 47 gare di campionato, 7 le reti arrivando in Romagna nel gennaio 2023 dal Siena, firmando inizialmente un contratto di un anno e mezzo e guadagnando in fretta la maglia da titolare. Nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze e 3 gol, il club bianconero gli ha prolungato il contratto fino al giugno 2026. Silvestri sperava tanto di restare bianconero per debuttare in serie B dopo essere stato un protagonista nella squadra dei record e nella difesa meno battuta di tutta la serie C. Era pure entrato nel cuore dei tifosi, che con una sottoscrizione avevano chiesto al Cavalluccio che non venisse ceduto così come il capitano De Rose. Appena il Cesena lo ha messo sul mercato in tanti si sono fiondati su di lui, Ternana e Benevento, ma solo il progetto del Trapani alla fine ha convinto il calciatore a lasciare il Cesena. Vicino all’addio anche Roberto Ogunseye, direzione Arezzo, sempre in prestito. L’attaccante nigeriano ha segnato nella scorsa stagione la prima e l’ultima rete del Cesena: nella giornata inziale nel ko di Olbia (2-1 per gli isolani), poi il 2-2 finale contro la Juve Stabia il 19 maggio scorso al Manuzzi che è valso al Cesena la conquista della Supercoppa di serie C. In Romagna è approdato nell’estate 2023 dal Modena dopo avere collezionato 41 presenze, segnando 11 reti, nel Foggia che aveva perso per un soffio la B. Ha realizzato in bianconero in campionato 4 gol in 25 gare. Oltre all’Arezzo su di lui c’era anche il Latina.

Nulla si muove, invece, sul fronte Catania per l’ormai ex capitano Francesco De Rose con il quale, a questo punto, si potrebbe arrivare anche ad un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Per Riccardo Chiarello c’è l’opzione Trento. Resterebbero in bianconero Matteo Francesconi che ha giocato contro il Sassuolo e il portiere Alessandro Siano. In entrata l’obiettivo davanti sarebbe Anthony Partipilo del Parma mentre per il centrocampo il ds Fabio Artico sta valutando se inserire una ulteriore pedina oppure no.

Sabrina Vinciguerra