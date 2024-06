Cesena super pure in rosa. Avanti con mister Conte

L’intento è quello di dare continuità a un progetto che quest’anno ha regalato tante soddisfazioni, corroborate dai risultati concreti raggiunti da una squadra, quella del Cesena femminile, che ha trascorso l’intera stagione navigando ai piani altissimi della classifica di serie B, chiudendo poi il torneo al quarto posto con 69 punti, dietro alla Lazio vincitrice, alla Ternana e al Parma, tutte compagini che avevano investito budget decisamente più importanti rispetto a quelli del Cavalluccio, che è sempre riuscito comunque a dimostrarsi più che competitivo anche contro le big. Le ragioni sono tante, ma non possono prescindere dal ruolo giocato dal tecnico Alain Conte, al quale il club ha voluto riconoscere l’apprezzamento per il lavoro svolto rinnovando il contratto anche per la stagione 2024/2025. Dopo la straordinaria cavalcata del campionato appena concluso che ha visto il Cavalluccio giocarsi la Serie A fino alle ultime partite, aggiornare il proprio record di risultati utili consecutivi (9 vittorie e 1 pareggio) e vincere tutti i derby giocati in casa, la scelta è stata facile. Il ds Elvio Sanna ha così lavorato fin da subito per trovare un punto di incontro tra il tecnico e la società: entrambe le parti si sono dimostrate soddisfatte e pronte a ripartire insieme, per continuare il percorso di crescita iniziato l’estate scorsa. "Sono contento di poter continuare il mio lavoro a Cesena – ha commentato Conte dopo la firma –. La società ha fatto di tutto per assecondare quelle che erano le mie richieste per uno step di crescita ulteriore. Ringrazio il direttore, i dirigenti e il presidente per la grande disponibilità mostrata, segno di una forte condivisione di vedute per il futuro. L’obiettivo di tutti è quello di migliorare, sempre. Sappiamo che non sarà facile, perché la stagione appena conclusa è stata la migliore di sempre per il Cesena. Quello che non dobbiamo assolutamente fare però, è guardare indietro, ma cercare di costruire una squadra in grado di continuare questo percorso di crescita". L’allenatore pensa dunque già alla prossima stagione: "Ai tifosi voglio dire che cercheremo di renderli ancora e sempre più orgogliosi di noi, provando ad appassionarli ulteriormente e in numero sempre maggiore, con gioco, attaccamento alla maglia e risultato. Ci aspetta un’annata con le prime due squadre di Cesena in Serie B: la sfida è complicata, ma tutti insieme possiamo raggiungere importanti traguardi".