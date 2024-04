Cesena, una ’cooperativa del gol’ . De Rose e Prestia gli unici big a secco

Il Cesena straripante, che ha vinto il campionato stracciando vari record del club e ha a portata nelle ultime due giornate addirittura quello storico di punti della C del Catanzaro di un anno fa (96 contro i 92 attuali dei bianconeri), ha altri primati che potrebbe conseguire, anche se non semplici da realizzare.

Intanto, ma questo non dipende dai bianconeri, stona che una squadra che ha segnato ben 77 reti, con una differenza reti di +59, sia ultima nella classifica dei rigori assegnati che vede in testa il Pescara con 12 tiri dal dischetto (8 realizzati) e quinta in classifica. Incredibile ma reale il Cesena, che ha dominato il campionato e ha 19 punti di vantaggio sulla Torres, è ultimo nella graduatoria dei rigori a favore con solo un tiro dal dischetto realizzato da Corazza nel match di andata contro l’Ancona (4-0). A pari merito con i romagnoli la Juventus Next Gen ottava nella classifica generale.

Il Cavalluccio ha frombolieri di assoluto rilievo come il capocannoniere Shpendi (20 sigilli), Corazza (10) ma anche una assortita cooperativa del gol, sono andati a segno in 16. I gol realizzati dal Cesena sono così suddivisi: Shpendi 20, Corazza 10, Kargbo 9, Berti 6, Ogunseye, Donnarumma, Ciofi e Adamo 4, Saber e Silvestri 3, Pierozzi e Pieraccini 2, Chiarello, Varone, Bumbu (ora al Gubbio) e Francesconi 1. Oltre a una autorete. Mancano da questa abbuffata e si meriterebbero di andare in gol in queste ultimissime battute due grandi protagonisti del ritorno in B come Prestia e De Rose, oltre al difensore Piacentini ora infortunato e ai giovani David e Nannelli.

La scorsa stagione i bianconeri secondi (79 punti) alle spalle della Reggiana (81) realizzarono 66 reti ma con 18 marcatori: Corazza 18 (4 rigori), Stiven Shpendi 12 (1 rigore), Udoh e Silvestri 4, Chiarello, Adamo e Prestia 3, Calderoni, Saber, Ferrante e Mustacchio 2, Albertini, De Rose, Brambilla, Celiento e Cristian Shpendi 1.