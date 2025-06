Cesena under 18 sfida il Torino in semifinale al Francioni di Latina

Al termine di un campionato appassionante la squadra under 18 del Cesena si è classificata al terzo posto, preceduta solo dalla Roma e dal Torino e oggi in semifinale i ragazzi allenati da Christian Lantignotti saranno opposti proprio ai granata piemontesi allenati invece da Giorgio Cornelj. L’incontro inizierà alle 17,30 sul terreno dello stadio 'Francioni' di Latina. Per gli amanti delle statistiche possiamo ricordare che in campionato il confronto fra Cesena e Torino è finito in parità: vittoria del Torino all’andata e vittoria bianconera nel girone di ritorno. Sempre restando in tema di numeri fa impressione notare che l’attacco del Torino, il migliore del campionato ha messo a segno novantasette reti, i granata hanno chiuso con una differenza reti di più quarantuno. Nell’altra semifinale saranno impegnate, sempre allo stadio di Latina questa volta alle 20 Roma e Inter. Il regolamento prevede che le due semifinali siano disputate in gara secca: al termine dei novanta minuti regolamentari in caso di parità saranno giocati due tempi supplementari da quindici minuti l’uno e in caso di ulteriore parità non sono previsti i calci di rigore poiché alla finale accede la squadra meglio classificata in campionato, in questo caso il Torino.

Da tutto questo si capisce che il Cesena deve cercare di arrivare alla vittoria mentre i piemontesi possono avere a loro vantaggio anche il pareggio. Chi riuscirà a superare l’ostacolo avrà diritto a disputare la finale, in programma giovedì prossimo alle 20 sempre allo stadio 'Francioni'. L’arbitro incaricato di dirigere la semifinale fra Cesena e Torino è Vittorio Palma della sezione di Napoli. Per chi non ha la possibilità di recarsi a Latina ma vuole assistere all’incontro in diretta le alternative sono scaricare l’applicazione Vivo Azzurro Tv oppure collegarsi al sito Vivoazzurrotv.it.

Roberto Daltri