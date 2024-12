Cesenatico Classica con UnduetTRIO

Oggi, al teatro comunale di Cesenatico, si tiene un appuntamento della rassegna Cesenatico Classica, quando alle 17 sul palcoscenico farà tappa il tour di UNduetTRIO, una formazione composta da Luca Troiani al clarinetto, la soprano Ginevra Schiassi e Claudia D’Ippolito al pianoforte, per dar vita ad un live con i brani di Meyerbeer, Schubert, Mozart e Bellini. Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo al pubblico. Ci sono alcuni posti liberi, informazioni direttamente al botteghino che aprirà un’ora prima del concerto. Il biglietto costa 10 euro (omaggio per i giovani under 16).