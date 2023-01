Cesenatico flagellata dal maltempo: mareggiate e raffiche di vento fino a 90 km orari

Maltempo, la riviera sott'acqua

Cesenatico, 22 gennaio 2023 – La tempesta di mare e il terremoto, tengono in apprensione la riviera, dove vasti territori sono finiti ancora una volta sott’acqua. La concomitanza delle piogge intense, le raffiche di vento che hanno sfiorato i 90 chilometri orari, il mare mosso e le onde alte, hanno messo in allarme la costa.

Come se non bastasse nella mattinata si è registrata anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro Cesenatico, fra le prime campagne di Cannucceto e la via San Pellegrino, l’importante strada che collega Villalta a Montaletto. Il maltempo previsto dalla allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha coinvolto un vasto territorio a partire dalla tarda serata di sabato, con precipitazioni molto intense, vento fortissimo e mare in tempesta.

La chiusura delle Porte Vinciane, l’imponente meccanismo d’acciaio che sbarra il porto canale impedendo le esondazioni nel centro di Cesenatico, ha causato ancora una volta l’allagamento dei ristoranti sul molo di Levante. Sulla spiaggia si registrano le maggiori attenzioni, con le dune di sabbia a protezione degli stabilimenti balneari, della attività commerciali e delle abitazioni del lungomare, che sono state in gran parte erose, ma hanno retto, almeno sino alla giornata di ieri, ad eccezione dei punti in cui l’erosione è più accentuata, come la prima parte di Valverde di Cesenatico, dove la furia del mare è arrivata nuovamente ad allagare i bagni e la duna è stata spazzata via.

In questa zona sono dovute intervenire la Protezione Civile, la Croce Rossa e Cesenatico Servizi, per preparare ben 700 sacchi di sabbia e collocarli al fine di impedire l’ingressione marina. In alcune strade le raffiche di vento hanno danneggiato i lampioni della pubblica illuminazione ed il verde pubblico, dove molti rami sono stati spezzati.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e la raccomandazione è di prestare la massima attenzione. L’allerta meteo è infatti ancora attiva e lo rimarrà per tutta la giornata di oggi, lunedì, mentre domani, martedì, le condizioni meteo dovrebbero volgere al meglio. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli segue sul campo la prima grande allerta meteo del 2023: “In spiaggia, nella zona di Valverde, le dune hanno retto anche se in alcuni tratti purtroppo sono ormai inesistenti. Lunedì sarà un’altra giornata di passione e noi monitoriamo il territorio h24 pronti ad intervenire. Una volta passata l’allerta, dovremo metterci subito al lavoro per ripristinare le dune, perchè ci sono interi tratti di costa senza protezione ed un’altra mareggiata sarebbe devastante”.

“La cosa più importante é che sinora non si sono registrate ingressioni d’acqua sui lungomare. Anche le Porte Vinciane sono monitorate 24 ore su 24 attraverso i funzionari comunali, mentre sul territorio operano Cesenatico Servizi e la Polizia locale. Ancora una volta è stato fondamentale il supporto che i volontari di Protezione civile e Croce Rossa hanno fornito, per mettere in sicurezza i tratti più critici. Personalmente e a nome di tutta l’Amministrazione voglio ringraziare di cuore tutti i tecnici ed i volontari che stanno lavorando nell’emergenza senza fermarsi mai". A Cesenatico anche oggi è attivo il Coc, il Centro operativo comunale, attraverso il quale sono attivi i responsabili ed i volontari della Protezione civile, così come rimane attivo il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Forlì-Cesena.