Cesenatico insieme cresce. Il bilancio chiude in attivo

I conti di ’Cesenatico Insieme’ sono in salute e le attività stanno ottenendo un grande successo. Sono questi i dati più significativi del bilancio 2024 del centro sociale di Cesenatico, anticipati dal presidente Otello Guidi e dal responsabile dell’Università per gli adulti, Marcello Salucci. Il bilancio si è chiuso con un avanzo di quasi 16mila euro, per la precisione 15.860,44. "Siamo soddisfatti – ha commentato il presidente Guidi –, perché nonostante le difficoltà, questa è una buona base per andare avanti nel sociale". ’Cesenatico Insieme’ ha circa mille iscritti e garantisce servizi importanti per le persone bisognose.

Fra i servizi confermati c’è l’accompagnamento gratuito negli ospedali e nelle cliniche convenzionate con l’Ausl Romagna, per i soci iscritti da almeno sei mesi; i volontari che effettuano il servizio sono tre ed impiegano autovetture in dotazione al centro sociale. Nel 2024 sono stati ben 500 i servizi di questo tipo, a favore di persone non autosufficienti e che non hanno parenti in grado di accudirle. Cesenatico Insieme effettua il noleggio gratuito anche di carrozzine e ausili sanitari come carrellini e "giraffe", seguendo una decina di disabili bisognosi. Continua anche la consegna dei pacchi alimentari con i prodotti di prima necessità ogni due settimane a 25 famiglie a basso reddito con un Isee sotto i 9mila euro. Per il benessere dei soci il centro accoglie 160 iscritti ai corsi di ginnastica, con 7 istruttori per pilates, ginnastica dolce, yoga e ginnastica di rinforzo. Sono oltre 100 gli iscritti ai corsi di ballo (zumba, di gruppo, folk e boogie boogie), in collaborazione con Cesena Danza; inoltre tutti i sabato sera si balla e vengono organizzati appuntamenti enogastronomici.

Molto seguiti anche i corsi sulla memoria della psicologa Donatella Venturi e i corsi per difendersi dalle truffe. L’attività del bar è fiorente, con 40-50 presenze al giorno. "Il bilancio è molto buono, grazie alle iscrizioni ai corsi, il tesseramento e i punti di ristoro – dice Guidi –; i soci sono soddisfatti e partecipano, così come i consiglieri sono molto bravi a mantenere il livello delle iniziative sociali. Riscuote un successo anche la Festa dei Nonni.

Il centro sociale sostiene anche l’Università per gli adulti in convenzione con il Comune, quest’anno sono state 14 le conferenze su temi culturali svolte al Museo della Marineria, nella Legnaia di Casa Moretti e nella sede di via Torino. "Sono stati molto seguiti i corsi di inglese e spagnolo, pittura, storia dell’arte e su Dante Alighieri – dice Salucci –, con 2.427 presenze. Siamo contenti e la novità di quest’anno è l’apertura della biblioteca con 1.500 libri, in prestito gratuito".