"Cesenatico Servizi cambierà sede"

La società municipalizzata Cesenatico Servizi è finita nel mirino della Cgil con pesanti critiche sulle condizioni del luogo di lavoro e la richiesta di dimissioni per il presidente Sandro Brandolini, dopo che l’azienda è stata sottoposta a ispezioni dalle quali sarebbero emerse, secondo il sindacato, situazioni di irregolarità. L’amministrazione comunale risponde con il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Jacopo Agostini, i quali sostanzialmente spiegano come sia già delineato un percorso per costruire un nuovo centro, motivo per il quale non si investe in quello attuale.

"Il Comune di Cesenatico – spiega Gozzoli – ha già previsto importanti investimenti per realizzare la nuova sede di Cesenatico Servizi, con l’area dell’attuale sede di via Magellano che diventerà un parcheggio a servizio dei turisti e dei residenti di Ponente. L’area in cui sorgerà la nuova sede è situata a Villamarina monte ed è di proprietà comunale; insieme alla società abbiamo avviato l’iter per portare a termine il progetto e, in attesa di realizzare i lavori, in accordo con il presidente e il cda della società, verranno eseguite le operazioni necessarie a garantire la sicurezza degli spazi di lavoro".

Il sindaco di Cesenatico non si nasconde e difende l’operato dei vertici della municipalizzata: "In merito al comunicato della Cgil rilevo con amarezza che il sindacato si è spinto fino a chiedere le dimissioni del presidente Sandro Brandolini. Questo non rientra nelle loro competenze ma spetta al Comune, come socio unico della società, decidere chi deve amministrare Cesenatico Servizi. Quando le autorità sanitarie avranno terminato le verifiche sulla sede, incontreremo nuovamente i sindacati insieme a tutto il cda".

L’assessore Jacopo Agostini, il quale in precedenza è stato presidente della società municipalizzata, è anch’egli molto amareggiato dalle dichiarazioni della Cgil e replica in questi termini: "L’attuale sede di Cesenatico Servizi è la stessa della vecchia Gesturist ed in passato non sono mai stati mossi dei rilievi. All’interno della società ci sono un delegato della sicurezza e un responsabile del servizio prevenzione e protezione, che sono esterni e con cui sono calendarizzati incontri proprio sulla sicurezza. Durante questa amministrazione siamo intervenuti in maniera importante per chiarire e regolamentare al meglio il rapporto tra ente e società, e poi con investimenti al fine di ammodernare il parco mezzi e le attrezzature utilizzare dagli operatori. La società si è sempre adoperata per il rispetto della sicurezza sul lavoro, con formazione ai dipendenti e investimenti nei dispositivi di protezione".

Giacomo Mascellani