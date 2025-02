Chiusura notturna da lunedì per la galleria Roccaccia

Chiusura temporanea della galleria Roccaccia, per chi viaggia in direzione Ravenna, lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45), per consentire le attività di implementazione degli impianti tecnologici. Al fine di ridurre il più possibile il disagio le chiusure saranno eseguite esclusivamente in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo nel tratto incluso tra il km 168,100 ed il km 176,200. Al contempo sarà interdetta al traffico anche la rampa di ingresso dello svincolo di Verghereto. Durante la chiusura al traffico notturna, che sarà attiva da lunedì 3 a sabato 15 febbraio, i mezzi che viaggiano in direzione Ravenna saranno deviati sulla viabilità secondaria mediante uscita allo svincolo di Verghereto (km 168,100) e rientro mediante lo svincolo di Bagno di Romagna (km 176,200). Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, sull’App ’Vai’ di Anas.