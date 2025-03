Chris Minh Doky and Nomads fanno tappa al Jazzamore

Serata speciale di musica jazz al Jazzamore con il celebre Chris Minh Doky and Nomads, domani alle 21. Questo evento rappresenta l’unica data italiana del tour del gruppo, una rara opportunità di vedere questi giganti del jazz fusion esibirsi insieme. Chris Minh Doky, bassista di fama mondiale con radici vietnamite-danesi, è noto per il suo stile unico che trasforma il contrabbasso in una voce melodica potente e coinvolgente. Con un repertorio che include il recente album “New Beginnings”, Doky continua a spingere i confini del jazz contemporaneo.

Accanto a lui sul palco ci saranno Keith Carlock, batterista idolatrato, noto per il suo lavoro con Steely Dan e Toto, e apprezzato per la sua tecnica impeccabile e la sua energia travolgente; Mino Cinelu, percussionista virtuoso che ha collaborato con leggende come Miles Davis e Sting, portando una profondità ritmica unica ad ogni performance; George Whitty, tastierista e produttore eccezionale, il cui lavoro con artisti del calibro di Herbie Hancock e Breckers Brother ha lasciato un segno indelebile nella musica moderna.

Costo del biglietto 20 euro per il solo concerto, info su www.jazzamore.it o al numero 0547 1796794.