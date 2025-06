Cimitero di Valleripa, fiori sulle tombe e versi per i defunti

Sabato 14 giugno, a partire dalle 14.30, il rito teatrale di "Altrove" dedicato alla memoria verrà allestito nel piccolo cimitero di Valleripa a Linaro di Mercato Saraceno (nella foto). L’evento è organizzato in collaborazione con "Una Strada per Nuvoleto" per riportare presenza e comunità nei piccoli cimiteri dimenticati e anche per ritrovarsi in mezzo alla natura, in un luogo pieno di storia e significato. Valleripa, località in cui sorge un monastero e un cimitero, è poco distante da Linaro, e fino alla fine del secolo scorso la collina era abitata da numerose famiglie e fino all’alluvione viveva una comunità di monaci e monache che oggi abita a Cesena.

Il ritrovo è previsto a Linaro presso il fiume vicino al ristorante "Pasa l’Osc"; e per chi non può camminare è disponibile un servizio con navetta. Si potrà così raggiungere il cimitero e il monastero di Valleripa dove si raccoglieranno i fiori di campo per ornare le tombe del cimitero. Poi gli attori leggeranno versi legati alla memoria e al ricordo delle persone care, scritti dagli autori dello spettacolo, inviati dagli abitanti dei paesi vicini e dalle tante persone che seguono il progetto "Altrove" da tutta la Romagna e oltre. Pensato come momento di ricordo questo evento vuole ricordare tutte le persone scomparse, in particolare per gli anziani, spesso unici custodi della memoria popolare nelle piccole comunità della vallata del Borello, ma anche i più giovani prematuramente scomparsi.

Dopo lo spettacolo è prevista una piccola merenda organizzata dall’associazione "Una Strada per Nuvoleto". Lo spettacolo è già al completo da giorni sarà quindi necessario aspettare il prossimo anno per poter assistere ad una nuova edizione di questo emozionante rito teatrale in un luogo altrettanto suggestivo.

Edoardo Turci