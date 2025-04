Cinque mostre per il Carnevale di Gambettola

"Il Carnevale non è solo maschere, coriandoli e divertimento". Lo sostiene Davide Ricci, presidente di Gambettola Eventi, l’associazione che organizza il Carnevale di Romagna con le sfilate dei carri mascherati: lunedì di Pasquetta al pomeriggio e sabato 26 aprile in notturna. Nel programma del Carnevale 2025 ci sono ben cinque mostre di arte contemporanea, che uniscono la tradizione centenaria del Carnevale di Gambettola (1886) e la cultura espressa da centinaia di opere di cartapesta realizzate dagli alunni della scuola primaria, i quadri inviati da 62 pittori italiani, le ceramiche e i disegni realizzate dagli ospiti della cooperativa sociale Insieme per Crescere. Ieri mattina nella sala Fellini sono state presentate una per una le cinque mostre, presenti i sindaci di Gambettola Eugenio Battistini e di Longiano Mauro Graziano. Queste le cinque mostre inaugurate: ’Sintonie’, personale dell’artista Serena Casali; ’Il Carnevale in quadro’, opere del concorso nazionale di pittura; ’Face-Aut una maschera per l’autismo’, opere degli ospiti della cooperativa sociale Insieme per Crescere e personale di disegni di Ruggiero Dibenedetto; ’Carta didattica’, opere tratte dai laboratori della scuola della cartapesta Una scuola per le mani; ’Manifesto Carnevale della Romagna 2025’, opere premiate dell’XI concorso.