Tabaccheria chiusa per 15 giorni: "Ritrovo di pregiudicati"

Ancora una volta il questore Claudio Mastromattei ha usato il pugno duro nei confronti di un locale pubblico divenuto ritrovo di pregiudicati. Mastromattei infatti ha disposto la chiusura della tabaccheria Europa in Subborgo Federico Comandini 83 a Cesena per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato il provvedimento ai titolari della tabaccheria con la sospensione della licenza della tabaccheria per la durata di 15 giorni.

Il provvedimento si è reso necessario – spiega la questura – poiché la tabaccheria nel tempo è diventata luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, determinando una grave situazione di degrado e di pericolo in tutto il quartiere.

Numerosi sono stati gli episodi violenti, ricostruiti dagli inquirenti, accaduti all’interno e nelle pertinenze dell’esercizio commerciale che hanno visto come protagonisti soggetti con a loro carico diversi precedenti e che erano clienti della tabaccheria. Tra le circostanze più allarmanti vi è il fatto che molti soggetti pregiudicati erano ormai clienti fissi soprattutto per consumare le bevande alcoliche che la tabaccheria vende sia direttamente che tramite distributori automatici, arrivando in diverse circostanze ad essere molesti ed aggressivi. All’esterno e all’interno infatti la tabaccheria Europa è dotata di distributori automatici con alcolici a prezzi stracciati che attirano una clientela spesso incline a comportamenti incivili.

Il provvedimento è il frutto dell’attenta attività di controlli agli esercizi commerciali realizzata dal personale del Commissariato di Cesena e del lavoro della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura che ha emesso la misura di sospensione dell’attività. La misura, che ha la finalità di prevenire i pericoli che possano minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica e soprattutto di impedire il verificarsi di ulteriori e più gravi episodi di violenza, vuole anche essere un monito al fine di richiamare i gestori di ogni esercizio pubblico al rispetto degli obblighi di gestione che sono tenuti a rispettare nell’ambito delle loro attività.

Questo tipo di provvedimento che rientra tra i poteri del questore è stato già applicato più volte sia a Cesena che a Forlì nei confronti di locali divenuti punto di riferimento di pregiudicati.

Ermanno Pasolini