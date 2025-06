Cinque secoli di documenti. Inaugurato l’archivio storico

Al Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, l’inaugurazione dell’archivio storico del comune termale, alla presenza di cittadini, istituzioni, studiosi e studenti. "Una serata intensa e partecipata, che ha segnato un momento di grande importanza per la comunità, restituendo visibilità e dignità a un patrimonio unico nel suo genere". Lo afferma l’amministrazione comunale, che poi tra, l’altro, sottolinea: "L’archivio, frutto di un lungo lavoro di riordino e valorizzazione, conserva oltre cinque secoli di documentazione, dal 1453 al 1946, e rappresenta un raro esempio di archivio ’toscano fuori dalla Toscana’, testimoniando l’appartenenza secolare del territorio al Granducato di Firenze fino al 1923, e allo stesso tempo l’identità viva della Romagna Toscana".

Durante la cerimonia il sindaco, Enrico Spighi, ha ricordato come l’archivio non sia solo un deposito di documenti, ma un luogo identitario e culturale in cui si custodiscono le tracce della grande storia e della vita quotidiana della comunità: dai decreti napoleonici alla riforma dell’abolizione della pena di morte voluta da Pietro Leopoldo, dalla battaglia di Curtatone e Montanara fino alle due guerre mondiali. Un ringraziamento sentito è stato rivolto agli archivisti Alice Turchi e Emiliano Del Ventisette, col contributo di Alessandro Minardi e Alessio Boattini. Un riconoscimento particolare a Enrica Lazzari, assessora nella precedente giunta. L’evento ha visto anche la partecipazione del Rotary Club Cesena Valle Savio, partner attivo dell’iniziativa, e del contributo della Regione Emilia Romagna. Per l’inaugurazione concerto della Banda Santa Cecilia.

gi.mo.