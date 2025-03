"Circonvallazione a Calabrina, tutelare le aziende agricole"

Fratelli d’Italia interviene sull’iter procedurale e progettuale della circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra. "Un’opera attesa da anni, mai realizzata, che avrà un impatto significativo sulle abitudini dei cittadini cesenati e, per alcuni, sulla qualità della vita – afferma il capogruppo consiliare Marco Casali –. Per questo motivo sarà convocata una commissione consiliare per analizzare l’ipotesi progettuale, approfondire le opere compensative previste e valutare il valore degli indennizzi degli espropri messi in atto".

"Particolare attenzione – prosegue Casali – sarà riservata alla salvaguardia della centuriazione e alla verifica di eventuali conflitti con i vincoli imposti dal Pug. Un ulteriore aspetto cruciale sarà la tutela delle attività economiche esistenti e la garanzia dell’integrità fondiaria delle aziende agricole della zona, che potrebbero subire danni se il tracciato comportasse intersezioni impattanti. Fratelli d’Italia continuerà a monitorare lo sviluppo del progetto, affinché venga realizzato nel rispetto delle esigenze della comunità".