Clandestino e armato di coltello: mostra il passaporto di un parente

Un uomo di 30 anni originario dell’Albania è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cesenatico. E’ accaduto mercoledì pomeriggio, quando una pattuglia ha scoperto che l’uomo, clandestino con diversi precedenti penali relativi a dei reati commessi negli anni scorsi, si è introdotto illegalmente sul territorio italiano, dal quale era stato espulso nel 2023 su un provvedimento della Prefettura di Forlì-Cesena.

L’uomo è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto in un parcheggio del centro di Cesenatico, è stato fermato e, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 20 centimetri, che custodiva in un marsupio. Il 30enne ha mostrato un passaporto albanese che a prima vista appariva regolare e ha declinato le generalità riportate sul documento, tuttavia i carabinieri non hanno abboccato, anche perchè l’uomo era molto nervoso.

Quando è stato accompagnato in caserma, dagli accertamenti approfonditi è emerso che il passaporto esibito apparteneva ad un parente coetaneo. L’identificazione effettuata attraverso il fotosegnalamento ed il prelievo delle impronte digitali, hanno permesso di risalire alla reale identità del 30enne, che è stato arrestato per i reati di reingresso illegale sul territorio nazionale, false dichiarazioni sull’identità personale, sostituzione di persona e porto di arma da taglio.

Ieri mattina, dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza della Compagnia dei carabinieri, come disposto dalla Procura della Repubblica di Forlì Cesena, il clandestino è stato portato dinanzi al giudice. L’arresto è stato convalidato e sarà processato.

