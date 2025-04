Cna Est Romagna, confermato Davide Caprili

Confermato Davide Caprili, fabbro di Savignano sul Rubicone, alla guida della neoletta presidenza della Cna Est Romagna. La nuova presidenza, che rimarrà in carica fino al 2029 e che dovrà rappresentare i circa 1.000 soci dell’area territoriale e avrà come componenti, insieme con Caprili: Roberta Braghittoni della Stamperia Braghittoni di Cesenatico; Oscar Dogana, installatore di impianti elettrici di Savignano; Rosanna Maroni, acconciatrice di Savignano; Alice Nasolini, architetta dello Studio Tecno-Nova di Cesenatico; Roberto Nini, di Area 51 Snc (carpenteria metallica) di Savignano; Marco Pierluigi di Mpl Sas (lavorazione calzature) di San Mauro Pascoli; Maurizio Sacchetti dell’azienda Tuttoparquet Cesenatico e infine Marco Zanotti officina meccanica di Gambettola.

"Mi sento felice e onorato – afferma Davide Caprili, appena confermato nell’incarico di presidente Cna Est Romagna – nel ricoprire per altri quattro anni il ruolo di presidente dell’area territoriale. Avere una squadra di professionisti accanto a me come gli imprenditori neoletti mi rende certo di poter contare sulla collaborazione, serietà e supporto di tutti. In questi anni ho capito che le prospettive sono diverse quando si opera dall’interno e non solo come semplice spettatore. Questo richiede impegno ma garantisce anche tanta soddisfazione".