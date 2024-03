Co-housing per chi ha disabilità. Il taglio del nastro in via Tevere

Il progetto "All’opera" promosso dall’Asp (Azienda servizi alla persona) del Rubicone ha inaugurato a San Mauro Pascoli il primo appartamento del Distretto per un’esperienza di co-housing rivolta a persone con disabilità grave. Il taglio del nastro è stato effettuato da Filippo Giovannini presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli, Salvatore Bertozzi presidente dell’Asp del Rubicone, Maria Letia Bisacchi sindaca di Gambettola, Manuele Broccoli direttore dell’Asp del Rubicone, Carmelina Lobruzzo assessora ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Elisa Giannini assessore a Longiano e Katia Casadei assessore ai servizi sociali di San Mauro Pascoli. L’appartamento si trova in via Tevere 4, è al primo piano di un condominio a pochi metri del centro della cittadina e vicino ai servizi. Vi entreranno in questi giorni quattro persone con grave disabilità, supervisionate da due educatori e uno psicologo.

"L’immobile, il cui costo è stato di 100mila euro, di cui 54.526 dal fondo Dopo di noi della Regione Emilia Romagna, è stato ristrutturato con un investimento di 330mila euro, di cui 55mila per arredi e attrezzature, finanziato per 191mila euro dal fondo Dopo di noi e il rimanente da Asp del Rubicone con risorse proprie – spiega Garbuglia –. Il Fondo Pnrr Missione 5 Inclusione e coesione, intercettato dall’Unione Rubicone e Mare, per 240mila euro, sarà utilizzato per gestire e attivare i sostegni domiciliari e a distanza".

e.p.