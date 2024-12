Colpo a Gambettola, centra un 10 e vince quasi 32mila euro

A Gambettola una vincita niente male per festeggiare alla grande la fine del 2024 e dare il benvenuto al 2025 con tante bollicine. Il fortunato vincitore è un gambettolese, cliente abitudinario della Tabaccheria & Posta "Bosco Verde" di Piazza A. Moro 2, gestita dai fratelli Nunzio e Maddalena Rapolla. L’uomo nel concorso del Win For Life classico, delle 22 di venerdì , ha centrato un 10 da 31.908,70 euro. Ha effettuato una sola giocata del valore di 1 euro ed ha indovinato tutti i dieci numeri della combinazione estratta (2 3 4 7 8 9 13 17 18 19 20), ma non il Numerone (13). "Siamo felici per lui che ha vinto una bella somma – ha detto il titolare Nunzio Rapolla – ovviamente non possiamo rivelare il suo nome. Posso dire che nel nostro esercizio sono frequenti le vincite ma in genere sono di importi minori di questa, anche oggi un nostro cliente ha vinto mille euro. La vincita più importante fatta qui da noi è stata 13 anni fa con 100mila euro".