Colpo grosso Palermo: 5 milioni per Pohjanpalo

Un mercato intenso, con pochi investimenti (alcuni però notevoli), molti prestiti con diritto di riscatto o obbligo se scattano determinate situazioni. Ecco come si è caratterizzata la finestra di mercato della serie B che si è chiusa lunedì sera. Tutti hanno mosso qualcosa, iniziando da chi vede la A, le tre formazioni Sassuolo, Pisa e Spezia che puntano alla promozione diretta addirittura senza playoff per la terza classificata (tra i liguri e la quarta, la Cremonese, sono 11 punti di vantaggio e per eliminare gli spareggi dovranno essere almeno 14), ma anche chi lotta per non retrocedere.

I colpi più eclatanti sono quelli dello scorso capocannoniere della B, il prorompente finlandese Pohjanpalo che è passato dal Venezia al Palermo (un’operazione da 5 milioni, i siciliani hanno preso anche il portiere Audero) e del bomber Lapadula che dal Cagliari è passato allo Spezia a titolo definitivo.

Pure il Sassuolo capolista non è stato a guardare, non è riuscito a ingaggiare dal Modena (che ha fatto muro) il centrocampista Palumbo nonostante avesse già l’accordo con il calciatore, così ha virato su Verdi (dal Como), il ritorno di Mazzitelli e l’arrivo del difensore Bonifazi, ex Lecce, ma di proprietà del Bologna. Il Pisa, secondo in classifica, ha dato una ritoccatina con Castellini dal Catania. La Cremonese si è affidata a Gelli (Frosinone) e Valoti (Monza) che sanno come si fa a essere promossi nella massima serie.

Di rilievo anche il colpo del Bari con Maggiore dalla Salernitana, la cessione del veloce esterno algerino-francese Dorval al Napoli, ma resterà in Puglia fino a giugno, e l’ingaggio di Bonfanti dal Pisa già andato a segno. Rivoluzione a Salerno con gli ingaggi soprattutto di Cerri e Raimondi che hanno già dato primi frutti e i primi gol.

Il Frosinone vuole lasciare assolutamente la penultima piazza così è tornato (dal Palermo) il difensore Lucioni, arrivati anche Kone (Como), il norvegese Bohinen (Genoa) e il terzino Di Chiara dal Parma tra i protagonisti la scorsa stagione della promozione in A dei ducali. A Cittadella il rientro dell’attaccante Diaw (Monza), la Juve Stabia ha puntato su Dubickas della Feralpi (ma del Pisa) e il Sudtirol negli ultimi giorni si è affidato a Vergani del Pescara e Barreca (Sampdoria). Gran lavoro della Carrarese, il portiere ex Cesena Ravaglia, il difensore Fontanarosa, il centrocampista Milanese e la punta Torregrossa. A gennaio è l’ultima possibilità per rimediare e in tanti l’hanno sfruttata speranzosi.