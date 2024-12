Come difendersi dalle truffe online

Il Comune di San Mauro Pascoli organizza un evento pubblico per aiutare i cittadini a migliorare le proprie competenze digitali e a difendersi dalle truffe online. Si tratta del terzo appuntamento del corso gratuito, intitolato "Smartphone facile… e non solo!" e si terrà stasera alle 20.30, presso il centro sociale I Sempre Zovan. Spiega Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "L’incontro sarà dedicato proprio alla sicurezza online, con un focus su come riconoscere e prevenire le truffe digitali. L’evento vedrà la partecipazione del comando locale dei carabinieri e della Polizia Locale che offriranno consigli pratici e testimonianze utili per affrontare le sfide del mondo digitale. È fondamentale che i nostri cittadini siano informati e preparati per affrontare i rischi del mondo digitale e prevenire potenziali truffe online".

e.p.