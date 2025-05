Come gestire i risparmi. Da Widiba due giornate di consulenze gratuite

Gli italiani, ma anche i cesenati il cui trend non si discosta da quello nazionale, non sanno gestire i propri risparmi tant’è che c’è un gap di ricchezza tra Italia e Stati Uniti, tanto per prendere un esempio, che è praticamente raddoppiato. "Negli ultimi 13 anni - spiega Marzio Abbondanza, responsabile del distretto Romagna per di Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) - la differenza di crescita della ricchezza tra Italia e Stati Uniti si è fatta rilevante: nel 2010 la ricchezza media per abitante negli Stati Uniti era di circa 190 mila euro, mentre nel 2023 ha superato i 440 mila euro. In Italia, nello stesso periodo, si è passati da 161 mila a 191 mila euro. Questi numeri, pubblicati da Visual Capitalist nell’aprile 2025, dimostrano quanto sia importante una cultura della gestione attiva e consapevole del risparmio. Un altro dato: In Italia, solo il 7% dei risparmi viene investito in azioni, contro il 58% negli Stati Uniti. Gli italiani tendono a vendere in perdita durante i periodi di panico e rientrare tardi nei mercati dopo i rialzi. Eppure è proprio attraverso un uso consapevole del risparmio che si possono liberare opportunità per sé stessi, per le imprese e per il Paese". E’ una valutazione che Banca Widiba ha fatto propria organizzando in tutta Italia una iniziativa su due giorni, che si conclude oggi (porte aperte anche nella sede di Cesena in via Gaspare Finali), mettendosi a disposizione gratuitamente per chiunque abbia necessità o intenzione di capire meglio come gestire i propri risparmi. Un servizio di consulenza, in sostanza, che si può chiudere oggi o continuare in futuro. "Nel corso di questi Open Days - chiarisce Marzio Abbondanza - i cittadini potranno incontrare un consulente finanziario libero e senza conflitti di interesse, che lavora senza imposizioni di scuderia o vincoli di prodotto, e che mette al primo posto la vita e i valori delle persone. Non è necessario avere grandi capitali. Serve solo la voglia di capirci qualcosa in più. Il primo passo è un check-up: per stare bene oggi e costruire con più fiducia il domani". L’incontro gratuito può anche essere prenotato via mail dal sito della banca. "L’iniziativa - puntualizza Abbondanza - nasce da una convinzione semplice: il risparmio non è un fine, ma un mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita. Per questo è importante che ogni persona abbia la possibilità di riflettere, con l’aiuto di un esperto, su come sta utilizzando le proprie risorse economiche e se queste sono davvero in linea con i progetti che ha per sé e per la propria famiglia". La proposta si inserisce nel quadro della Strategia per l’Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU), presentata dalla Commissione Europea nel marzo 2025.

Elide Giordani