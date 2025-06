Gatteo Mare femminile salvo in Serie C: vittoria decisiva contro il Chieti

Triplice fischio finale. Il Gatteo Mare femminile è salvo. Le rossoblù conquistano un altro storico traguardo, alla prima stagione in Serie C, dopo la promozione della scorsa stagione. La vittoria casalinga per 2-1 nel match di playout contro il Chieti significa infatti salvezza e permanenza in C, al termine di una stagione difficile ma caratterizzata anche dalla forte determinazione mostrata dalla squadra nel reagire ai momenti più complessi. Proprio per questo probabilmente non è un caso che la rete del vantaggio sia arrivata da Anita Angeli, che si era infortunata a gennaio a Venezia e che, dopo il rientro, era stata espulsa dalla panchina proprio nella sfida di campionato a Chieti (le abruzzesi vinsero 1-0). La sua voglia di riscagtto si è fatta sentire nel momento più importante della stagione. Come in campionato però, anche nella sfida di playout tra le fila di Chieti è andata a segno Di Camillo, che negli ultimi minuti del primo tempo ha pareggiato i conti su calcio di rigore. Nella ripresa, il gol salvezza delle romagnole ha portato la firma di Raffaella Barbieri. La stagione è quindi conclusa, il Gatteo Mare ripartirà il prossimo anno sempre in Serie C, mentre il Chieti retrocede in Eccellenza.

Il tabellino del Gatteo Mare: Sorci, Cardona, Crevacore, Fornara, Lucchi, Decarli, Grossi, Gianesin, Sanchi, Angeli, Barbieri All. Lontani.