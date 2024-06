Come trasformare il proprio cane in un atleta

Una giornata sul tema della preparazione del cane atleta con il personal trainer Ernesto De Sanctis Dex Di Hokuto. L’appuntamento è domani dalle 14 alle 21, al centro cinofilo Dog Academy in via Brusadiccia nelle campagne di Cesenatico. Verranno trattati gli argomenti base della preparazione di un cane sportivo a 360 grandi: l’alimentazione come fonte di energia a breve e lungo termine, l’utilizzo di quali integratori e quando somministrarli, gli esercizi mirati ad aumentare le prestazioni fisiche come velocità, resistenza e potenziamento muscolare; il riscaldamento e il defaticamento. "L’allenamento fisico unito a un’alimentazione adeguata al tipo di attività – dice Giulia Polini, titolare dell’attività a Cesenatico ed esperta del settore – sono un grande aiuto che possiamo dare al nostro cane per metterlo nelle condizioni di affrontare al meglio gli sforzi, l’affaticamento e il caldo, e di conseguenza riuscire a mantenere un’alta prestazione tecnica anche nelle circostanze più critiche. Inoltre, una corretta preparazione fisica aiuta a prevenire gli infortuni". La giornata è aperta a conduttori e preparatori di cani che praticano attività ad alta prestazione fisica. I posti sono illimitati per gli uditori, mentre i posti delle persone con il cane sono al massimo 5 per turno. Gli interessati possono avere informazioni sul programma e iscriversi telefonando al 329 1697070.

Giacomo Mascellani