Comune, avanzano le pratiche edilizie digitali

Il Comune di Savignano sul Rubicone è attivo sulla piattaforma telematica della Regione ’Accesso unitario’, in linea con l’informatizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive (Suap) e degli Sportelli unici Edilizia (Sue), già avviato nel 2014 con la procedura unica frutto dell’integrazione tra lo Sportello Unico per le attività produttive, il Commercio e lo Sportello unico per l’edilizia.

La rivoluzione digitale avviata in anticipo sui tempi dal Comune e proseguita con l’adozione della piattaforma telematica Suaper per la ricezione di alcune tipologie pratiche edilizie dall’1 gennaio 2022, piazza un ulteriore step. La piattaforma ’Accesso unitario’ permette alle imprese e ai tecnici di inviare online le pratiche Suap-Sue consentendo la trasmissione dei documenti dai Suap-Sue agli enti coinvolti. Ora le pratiche di edilizia residenziale del Comune dovranno essere presentate solo tramite la nuova modalità di ’Accesso unitario’.

Dall’1 maggio, la presentazione tramite piattaforma telematica ’Accesso unitario’ sarà la modalità esclusiva di presentazione delle pratiche di Scia, Pdc (permessi di Costruire) e Scea (segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità).

