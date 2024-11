Concerto benefico in favore dell’Arrt

Un appuntamento speciale con la Winter edition di "Clarinettomania" sostenendo nel contempo, in collaborazione con Fidapa Cesena Malatesta, la nobile causa di raccolta fondi a favore dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori è fissato per domani alle 20.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale Corelli. L’evento è organizzato dall’Accademia Italiana del Clarinetto sotto la direzione artistica di Piero Vincenti. Clarinettomania è sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Comune di Cesena con il patrocinio del Conservatorio Maderna-Lettimi, dell’Istituto Musicale Corelli, dell’Anbima nazionale e dell’Endas Cesena. Protagonista della serata sarà "Marsida Koni & Friends", la pianista considerata in Albania come una delle cento eccellenze albanesi nel mondo e per questo inserita nel libro pubblicato dall’Agenzia Telegrafica Albanese in occasione del Centenario dell’indipendenza dell’Albania nel 2012. Nello stesso anno è stata votata dal pubblico albanese come una delle 100 donne albanesi in carriera, fuori e dentro l’Albania "Per il livello internazionale ottenuto al pianoforte e per la diffusione della musica albanese nel mondo".

Sul palco con la Koni ci saranno: Gabriele Giampaoletti, sassofonista, direttore del Conservatorio Maderna -Lettimi di Cesena e Rimini. Paolo Chiavacci – violinista, primo violino del quartetto Fonè, docente di violino al Conservatorio di Cesena; Stefania Betti, arpista, docente di arpa al Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini. Martha Vincenti,giovanissima violinista di talento; Piero Vincenti, clarinettista, presidente all’Accademia Italiana del Clarinetto, docente di Clarinetto al Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini.