Concorso di pittura in memoria di Dario Montemaggi A Savignano sul Rubicone, la famiglia Montemaggi e l'Associazione Culturale dei Pittori della Pescheria Vecchia organizzano il 5° concorso di pittura in memoria di Dario Montemaggi per promuovere l'arte contemporanea romagnola. Iscrizioni aperte fino al 6 ottobre. Mostra dei finalisti dal 15 dicembre al 19 gennaio 2025.