Concorso Zanuccoli, premio ai giovani musicisti

Presso il teatro "Elisabetta Turroni" di Sogliano al Rubicone si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il tradizionale concerto la 21esima edizione del Concorso Internazionale per giovani musicisti "Luigi Zanuccoli", promosso e organizzato dall’Associazione Musicale ClassicAllMusic di Rimini in collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone e l’assessorato alla cultura. Più di 150 partecipanti al Concorso Internazionale, arrivati da tutta Italia ed Europa, sono stati selezionati da una esperta commissione internazionale, assegnando ai vincitori un diploma e borse di studio. Al vincitore della sezione speciale violino solista è stato donato un violino di liuteria cremonese del liutaio Francesco Zito.

I risultati finali. Sezione solisti. Categoria A. Primo ex aequo: Lorenzo Paoloni chitarra e Serafino Galluzzi clarinetto, secondo ex aequo Marta Vincenti violino e Emily Iris Michelle Kelli violino; terzo ex aequo: Miriam Landini pianoforte, Monica Wang violino e Wictoria Wcislo clarinetto, Wictoria Wcislo clarinetto, Antinesca Galluzzi sassofono, Maja Pirazzoli flauto. Categoria B: primo ex aequo Alberto Bonetti violino, Dioniso Giacomini violino, Francesco Finazzi violino, secondo ex aequo Matilde D’Ario violino, Scala Leon Vittorio Nathan violino, terzo ex aequo Chiara Piergiovanni flauto, Olimpia Pelletier violino, Savva Burlacu violino. Categoria C: primo Lorenzo Donato violoncello, secondo ex aequo Ada Margherita Ambrosani flauto, Antonio Lin Yan pianoforte, terzo ex aequo Alice Wang pianoforte, Emanuele Gambino violino. Categoria D: primo Margherita Pucci viola, secondo ex equo Davide Moretti violoncello, Natali Hakim pianoforte, terzo ex aequo Richard Cibula violino, Marta Burazer clarinetto. Categoria E: secondo Nicolò Indelicato pianoforte, terzo Alessandro Giunta chitarra. Sezione speciale: violino Junior primo Milan Kostelenec, terzo Emma Bertozzi. Sezione speciale: violino solista primo Dam Choi. Sezione speciale Canto lirico: primo Saori Sugiyama mezzosoprano, secondo Elizaveta Shuvalova soprano, terzo ex aequo Ielena Dojcinovic soprano, Kim Seongwon basso. Ermanno Pasolini