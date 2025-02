Confersercenti ’a colazione’ col sindaco Guidi

Continuano gli appuntamenti dell’iniziativa ’A colazione con il sindaco’, promossa dalla Confesercenti. A San Mauro Mare, al bar Da Lella, l’incontro è avvenuto con il sindaco Moris Guidi. Erano presenti Giovanni Casadei, presidente Confesercenti San Mauro Mare e operatore balneare, gli albergatori Sandro Campana, Maurizio Canducci, Giorgio Campana, Pierapolo Togni, l’imprenditrice Francesca Rosati, Cesare Soldati vicepresidente Confesercenti Ravenna-Cesena, Graziano Gozi direttore Confesercenti Ravenna-Cesena e Barbara Pesaresi direttrice Confesercenti San Mauro Mare. Ha detto il presidente Giovanni Casadei: "Sul tema commercio di vicinato chiediamo ai nostri amministratori locali sostegno, i piccoli negozi vivono un momento drammatico, subiscono la concorrenza dei grandi centri commerciali e delle vendite on-line. Siamo consapevoli che solo con interventi radicali, che incidono su tassazione e iva, si possa dare respiro al comparto. Tali iniziative possono essere decise solo dal governo centrale. Agli amministratori locali chiediamo di schierarsi dalla nostra parte e di pretendere tavoli di confronto. La crisi del commercio genera sul territorio vetrine chiuse e luci spente, situazioni che non vorremmo divenissero l’anticamera di criticità sociali e sicurezza pubblica". Con il sindaco è stata poi discussa l’emergenza idraulica del mare. L’intervento di ripristino delle scogliere con conseguente ripascimento spiaggia ha dato un po’ di respiro ma serve programmazione. Confesercenti ha detto che in linea di principio ha condiviso a suo tempo la sperimentazione e l’intervento sulle scogliere che purtroppo non ha consegnato risultati soddisfacenti. Successivamente sono stati apprezzati gli interventi di ripristino messi in atto che hanno permesso la messa in salvo della stagione 2024. Hanno stimolato il sindaco affinchè tenga aperto il tema in modo permanente con la Regione posto il grande progetto di ripascimento previsto per il 2027.

Poi hanno continuato i rappresentanti della Confesercenti: "Abbiamo aperto un confronto sul decoro urbano, verde pubblico, pulizia, parco e rotatorie. Emerge la necessità di avere più cura della località a mare anche nel periodo invernale o in bassa stagione dove, soprattutto in questi mesi, assistiamo a un maggior abbandono. Poi San Mauro a mare del futuro, il turismo è cambiato, sempre più spesso ci interroghiamo se le strutture ricettive siano ancora adeguate e quale strumento possa essere da stimolo in caso contrario. Al sindaco abbiamo chiesto se e come lo strumento urbanistico possa intervenire, favorendo il rinnovo del comparto stimolando nuovi progetti. Abbiamo chiuso con il tema dei temi per la nostra località, l’accesso di via Marina, l’eliminazione del passaggio a livello con conseguente sottopassaggio. Consapevoli che si tratti di un argomento complesso e spinoso".

Ermanno Pasolini