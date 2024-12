Consiglio comunale, variante approvata

Tra i punti approvati, giovedì, dal Consiglio comunale di Bagno spicca la variazione di bilancio n.11 per il 2024, per 134.142,96 euro. "La variazione ci consente di procedere con progetti importanti – ha sottolineato il sindaco Enrico Spighi –, tra questi la progettazione degli impianti del Municipio a S.Piero, comprensa l’installazione di un ascensore. E’ stata stanziata, inoltre, la somma necessaria per ripristinare il piano calpestabile di piazza Ricasoli a Bagno. Un altro risultato significativo è stato il ripristino dell’orologio della Torre Civica a San Piero, che dopo tanti anni è tornato a segnare l’ora giusta. Abbiamo, altresì, dato ulteriore impulso al sostegno per le nuove aperture, rimpinguando il capitolo della No Tax Area, segno del nostro impegno per incentivare il tessuto economico locale. Allocate anche risorse per liberare il magazzino comunale per destinarlo in parte al Soccorso Alpino".