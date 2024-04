Consiglio pastorale. All’ordine del giorno le funzioni di maggio

A Castelvecchio di Savignano sul Rubicone si è tenuto l’incontro del Consiglio Pastorale Unitario della comunità di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare-San Giovanni in Compito e Montalbano. Tanti i temi al’ordine del giorno, dall’accoglienza prima che inizi la celebrazione al coinvolgimento dei canti del coro durante la messa. Poi la preghiera dei fedeli, che durante la messa potrebbe essere letta non sull’altare ma dai fedeli seduti sulle panche con intenzioni locali. Il Consiglio Pastorale Unitario ha anche stilato le funzioni di maggio, con la recita del rosario alla sera davanti alle decine di cellette della Madonna. Il via alla fine di aprile con l’antichissima festa di Santa Croce in Borgo San Rocco fino al 31 maggio.

e. p.