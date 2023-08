Consumo di suolo e rigenerazione, ecco la strategia dei tre Comuni

Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Verghereto hanno assunto con deliberazioni delle rispettive Giunte, la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) Intercomunale, incentrato sul contenimento del consumo di suolo, rigenerazione dei territori urbanizzati e miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, oltre che alla tutela del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione delle biodiversità. Commentano i sindaci Baccini, Rossi e Salvi: "Dopo che lo scorso febbraio i Comuni di Cesena e Montiano hanno approvato il proprio PUG, con questa proposta un ulteriore importante tassello va a comporre il quadro della pianificazione urbanistica dei Comuni della Vallata, che verrà presentata nel dettaglio nel corso della Summer School, che avrà luogo a Mercato Saraceno dall’1 al 3 settembre prossimi. Con questo nuovo Piano i tre Comuni aggiornano congiuntamente gli strumenti attualmente vigenti alla luce della nuova normativa regionale sulla tutela e l’uso del territorio puntando alla rigenerazione e alla riduzione del consumo di suolo, senza rinunciare allo sviluppo dei rispettivi territori in risposta alla sfida dell’attrattività di Vallata, che deve essere necessariamente incrementata. Fondamentale è la centralità del paesaggio". Nello spirito della legge regionale, il Piano declina gli assi strategici del documento Next Generation Valle del Savio, che l’Unione aveva elaborato e approvato nel 2021 e li organizza su 5 temi, a loro volta articolati in obiettivi generali: Territorio del benessere, territorio della qualità e dell’innovazione, territorio resiliente, territorio attrattivo e inclusivo. La costruzione del Piano si è avvalsa di un approfondito percorso di ascolto e partecipazione attiva. A settembre sarà avviata la fase di consultazione. gi.mo.