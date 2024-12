Controlli notturni, cinque denunciati

Cinque persone denunciate in stato di libertà dalla Compagnia Carabinieri di Cesena durante i controlli delle ultime sere. Un automobilista per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché controllato alla guida della propria autovettura è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,64 g./l., la patente di guida gli è stata ritirata per la successiva sospensione a cura della Prefettura di Forlì e il veicolo affidato a persona idonea alla guida. Il secondo uomo denunciato per maltrattamenti di animali, connesso con lo stato di detenzione del cane, custodito, peraltro senza la necessaria documentazione, in un luogo inadeguato e con una precaria situazione igienica. Tre uomini, sprovvisti di documenti, denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale i quali, al termine della corretta identificazione e delle formalità previste, sono stati avviati presso il competente ufficio Stranieri per i provvedimenti di competenza. Programmati ulteriori servizio di controllo nei prossimi giorni.