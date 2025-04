Sarà un ’Primomaggio’ tra liscio e tradizione

di Ermanno PasoliniLuoghi, volti, musiche, storie di un Primomaggio romagnolo, festa diffusa, giornata corale, ballo d’insieme, storia condivisa per reinterpretare la tradizione e celebrare il liscio e il suo principale interprete, Secondo Casadei. Sono gli ingredienti della grande manifestazione che animerà Savignano sul Rubicone per celebrare la festa del lavoro. Una giornata intera in cui la città nei suoi vari luoghi accoglierà "Primomaggio Romagnolo – Note di Liscio e Tradizione". L’evento, ideato e organizzato da Casadei Sonora e Metters Studio Films, dal Comune di Savignano sul Rubicone con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare è stato presentato nella Casa della Memoria-Casa Museo di Secondo Casadei. Un luogo dove tutto parla della storia di Secondo che debuttò nel 1928 con la sua prima orchetsra e che si spense il 19 novembre 1971. Tanti appuntamenti per "Primomaggio Romagnolo" tra cui la Casa Museo Secondo Casadei, Piazza Castello dove sarà allestita la tenda Primomaggio, il Cinema Teatro Moderno, Borgo San Rocco, la Sala Allende e la Festa di Santa Croce. Gli appuntamenti avranno inizio la mattina alle 9,30 con l’apertura straordinaria della Casa Museo Secondo Casadei per visite guidate, su prenotazione tel. 0541 945259, mail info@casadeisonora.it.

La tenda Primomaggio ospiterà esibizioni di scuole di ballo e musica a cura del Gruppo Folk Italiano alla Casadei e delle Sirene Danzanti a partire dalle 10 e per tutta la giornata. Prevista alle 16 l’esibizione della Scuola di musica "Secondo Casadei". Alle 16,25 la tenda ospiterà il saluto istituzionale alla presenza di Riccarda Casadei, del sindaco Nicola Dellapasqua, dell’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil mentre alle 17.30 via libera ai concerti dal vivo con Edgar Allan Pop, Drunken Lullabies e Dj Manny. La musica dal vivo ripartirà alle 22.45 con il concerto dell’Orchestrina di Molto Agevole. In piena sintonia con il tema, la Festa di Santa Croce ospiterà lo spettacolo "Mo Secondo" di e con Francesco Gobbi alle 16.30 in Borgo San Rocco. Altro luogo clou dell’evento sarà il Cinema Teatro Moderno con lo spettacolo "Il liberatore" di Matteo Medri. Sul palco l’orchestra Grande Evento, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara con la conduzione di Fabio Caldari e Andrea Sarti con ingresso a offerta libera a sostegno della sezione comunale di Avis, inizio alle 20.45. Alle 15 ci sarà l’inaugurazione della targa a Secondo Casadei in prossimità della prima abitazione storica del Maestro, in corso Perticari 79, con la Banda Città di Gambettola, l’esibizione del Gruppo Folk italiano alla Casadei e le Sirene Danzanti. Altro momento del cuore sarà la proiezione del documentario "Vai col liscio, l’epopea del liscio in tre atti" nella sala Allende, dalle 15 alle 20.30. Alle 18.30 la tenda Primomaggio ospiterà l’aperitivo gratuito a cura di Avis comunale. La giornata si concluderà con la distribuzione di bomboloni caldi offerti da Caffè Mojito.

Con il sindaco Nicola Dellapasqua alla presentazione c’era la vicesindaca Stefania Morara e l’assessora Roberta Armuzzi. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "Abbiamo bisogno di fare festa, di stare insieme, di celebrare ciò che amiamo e che ci rende riconoscibili gli uni altri. Questo rappresentano le tradizioni, la possibilità di dirci che siamo quella musica, siamo quel modo di ballare, quel cibo che amiamo, quell’allegria, quell’esuberanza, quella gioia di vivere, quella fiducia nella vita e quella capacità di celebrarla che Secondo Casadei ha così bene interpretato. Buon Primomaggio Romagnolo a tutti". Soddisfatta anche l’assessora Roberta Armuzzi per una giornata intensa che porterà musica e balli romagnoli in ogni angolo storico della città. Ha concluso Riccarda Casadei figlia di Secondo: "Sono felice che mio padre Secondo Casadei torni per una giornata intera a casa sua, alla sua gente, nella nostra Savignano, a cui ha voluto un gran bene".