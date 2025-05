"I cinque punti?. Inutili chiacchiere"

Rita Baviello ha poche informazioni sul Referendum. "Si tratta solo di chiacchiere e io non mi fido. Dovremmo guardare un po’ più la Germania, e prendere esempio da altre nazioni. I problemi partono tutti dalla scuola. Se uno studente esce dal percorso scolastico già preparato e già in grado di avventurarsi nel mondo del lavoro allora riuscirà ad eccellere. Ma le nostre scuole non preparano i ragazzi ad affrontare il mondo lavorativo. Bisognerebbe cambiare le scuole e non le leggi sul lavoro. Non penso che andrò a votare perché tanto credo che non cambierà niente in Italia, non ho fiducia in un cambiamento. Alla fine in Italia le cose rimangono sempre uguali e noi cittadini rimaniamo fregati. Ad esempio, se pensiamo alle tasse, capiamo che sono una cosa spropositata in Italia".