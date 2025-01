Controlli serali nelle aree calde: tre denunciati

I Carabinieri di Cesena durante i controlli del fine settimana hanno sanzionato tre persone per violazioni penali e amministrative. I militari hanno effettuato una serie di attività di controllo nelle aree cittadine ritenute più a rischio. Sono state complessivamente denunciate/segnalate alla Procura della Repubblica di Forlì e alla Prefettura di Forlì, tre persone. Una donna per "violazioni connesse con la detenzione di cose sottoposte a sequestro" in relazione alle modalità di custodia di un veicolo a suo tempo sequestrato, peraltro da sottoporre a confisca amministrativa disposta dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, di cui si era disfatta. Un cittadino straniero per soggiorno illegale, poiché si aggirava nel centro di Cesena senza alcun titolo per la legittima presenza sul territorio nazionale ed è stata avviata la procedura di espulsione. Un giovane automobilista denunciato per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, connessa con il rinvenimento di una dose di hashish. La patente è stata ritirata per la successiva sospensione e lo stupefacente sequestrato. I controlli dei carabinieri proseguiranno con specifici servizi svolti, prioritariamente, negli "orari più sensibili" e nelle aree cittadine "ritenute più a rischio".

e. p.