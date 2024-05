Convegno del M5S sulla legalità. Nuova polemica dei dissidenti

Una nuova polemica in casa dei M5S cesenati prende le mosse dal convegno che si terrà domani sera alle 20.30 sul tema "Cultura della legalità e lotta alle mafie: dal nazionale al locale", promosso dal M5 territoriale. Interverranno il senatore Marco Croatti, coordinatore regionale del M5S, l’assessore la legalità e sicurezza del comune di Cesena Luca Ferrini, il parlamentare Federico Cafiero De Raho, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l’ex parlamentare Giulia Sarti e Giacomo Zattini, candidato alle Europpe. Modera Leonardo Agrella, candidato alle comunali nella lista del M5S.

Il convegno suscita la reazione del consigliere comunale Claudio Capponcini e della parte dei militanti che non hanno condiviso il varo della lista pentastellata alleata con il Pd finiti i margini del movimento. "Legalità in ogni sua forma, e transizione ecologica – affermano in una nota firmata M5 Cesena –. Entrambi temi fondanti per quello che fu il M5S, ma se l’ecologia l’abbiamo barattata con Draghi, al rispettabilissimo ospite Cafiero DeRaho andrebbe chiesto come si concilia la democrazia dal basso, la trasparenza e le autocandidatura degli attivisti del territorio con la sua doppia candidatura calata dall’alto (Calabria e Romagna) e la seguente elezione in Romagna da perfetto sconosciuto dal territorio?"

"Il messaggio chiaro del V day di Grillo – prosegue la parte del M5S che non si riconosce nel nuovo corso – e ra rivolto anche a queste strategie della casta. Comprendiamo le difficoltà di questo M5S e l’imbarazzo dei suoi adepti – si conclude la nota – di dover affrontare qualcosa che gli è completamente sconosciuto, cioè i problemi reali della nostra città, per giunta affiancati da persone che fino a poche settimane fa di Cesena conoscevano poco più del proprio quartiere".