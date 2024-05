Convegno su sicurezza effettiva e percepita

"Sicurezza effettiva, sicurezza percepita" è il tema del convegno promosso da Pri e Azione stasera alle ore 20,30 alla Rimbomba in C.so Mazzini 46, Le due forze politiche riunite nella lista ‘ Patto per Cesena’ riconoscono il problema della sicurezza cittadina, quale tema principale per il proprio impegno nei prossimi cinque anni. All’incontro aperto al pubblico pareteciperano:. Ugo Terracciano (docente universitario in Criminologia, Diritti Umani e Sicurezza, nonché Presidente Nazionale dell’Aicis); Ivan Piraccini (funzionario di Polizia, Dottore in Giurisprudenza e Scienze Criminologiche - Candidato lista Patto per Cesena); Ciprian Stricescu (Dottore in Ingegneria e Scienze Informatiche che presenterà una app sulla sicurezza); Pierluigi Moressa (psichiatra); Graziana De Palma (Psicoterapeuta); Luca Ferrini (Assessore alla legalità).