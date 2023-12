Coppia di ladri scatenata a Calisese. A soqquadro anche l’asilo nido

Una coppia di ladri scorrazza indisturbata da giorni nella zona est di Cesena. Sono stati segnalati a più riprese a Montiano e a Budrio, ma potrebbero essere gli stessi che hanno svaligiato abitazioni e garage nei giorni scorsi a San Mauro in Valle. L’altra notte sono riusciti a entrare in un paio di appartamenti in via Malanotte e via Mentana a Calisese e hanno rubato oggetti preziosi e denaro. Sono entrati anche all’asilo nido Be Baby mettendo tutto a soqquadro, lasciando uno spettacolo desolante. In un’abitazione sono stati ripresi dalle telecamere, ma quando si sono accorti dell’impianto di sorveglianza hanno oscurato le telecamere buttando uno straccio sopra all’obiettivo, come si vede nelle immagini pubblicate su Facebook nel gruppo ‘Sei di Calisese se...’? Da un’altra parte, invece, hanno sradicato l’impianto di sorveglianza utilizzando una sbarra di ferro. Sui luoghi dei furti sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le immagini degli impianti di video sorveglianza nelle quali uno dei ladri appare in primo piano col volto parzialmente scoperto.