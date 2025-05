’Corri per chi non puo’. Gara podistica di solidarietà

A Savignano la 32a edizione di ’Corri per chi non può’, la corsa podistica non competitiva a scopo benefico, intitolata al compianto Tino Gori, socio fondatore del Lions Club del Rubicone e organizzatore per tanti anni della manifestazione. Trattasi di una corsa podistica non competitiva con due percorsi da 5 e 10 km, organizzata dal Lions Club del Rubicone con la collaborazione del gruppo podistico Seven, che ha lo scopo di consentire di eseguire un service in favore dell’ associazione genitori ragazzi down Grd Cesena Odv. La manifestazione ha registrato ben 408 iscritti. Vincitore della corsa maschile è stato Ismail El Haissouf (Atletica Rimini Nord); 2° Kevin De Jesus (Atletica Montanari Guzza) e 3° Andrea Paglierani (Rimini Marathon). Tra le donne prima classificata Florinda Neri (Golden Club Neri), 2° Barbara Pianini (Rimini Marathon) e 3° Sara Corda (polisp. Arcus). La quota ricavata dalle iscrizioni unita alle donazioni degli sponsors consentiranno di devolvere una somma di circa 2.500 euro all’associazione per l’acquisto di un pulmino. Gli organizzatori ringraziano gli sponsors e tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione.

e. p.