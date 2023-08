’Corsa ma non troppo’ oggi due podistiche ed una camminata

Tutti di corsa, ma non troppo, oggi ad Alfero e dintorni. Infatti, sono in programma, due corse podistiche non competitive, e una piacevole camminata per tutti: è l’ ’Alfero Trail... ma non troppo’, che si svolgerà a Castel D’Alfero, che quest’anno taglierà il traguardo della 3ª edizione, nell’ambito della rassegna ’Savio Trail’. Organizzato dalla Polisportiva San Pietro di San Piero in Bagno, l’iniziativa intende promuovere il territorio e in particolare il suggestivo borgo di Castel D’Alfero. L’evento prenderà il via alle 7,30 al Parco del Casone ad Alfero. Poi partenza, per camminata (percorso da 4.5 km) e gare alle 9,15. Le corse sono due, una di 12 chilometri e l’altra di 17. E’ previsto il Laboratorio di pittura estemporanea ’Colori Floreali’ (dalle 15,30 alle 17,30), a cura di Tamara Bosi, per dedicare un attimo all’arte e... sporcarsi le mani, realizzando un quadretto con l’utilizzo di colori naturali.

g.m.