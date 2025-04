"Corsi di cinema e spettacolo a Cna"

Katia Gangemi è responsabile dell’area Forlì-Cesena Cna, Formazione Emilia-Romagna. "Facciamo corsi di cinema, spettacolo, sceneggiatura. Sono sempre più apprezzate dai giovani le nostre opportunità formative. Svolgiamo corsi che si rivelano attrattivi e professionalizzanti per i ragazzi: come spettacolo dal vivo e cinema audiovisivo, scelti anche da studenti o giovani lavoratori provenienti da altre province. Fra gli esempi di successo: ‘M-Argini’ documentario animato, ‘Docuserie - serialità nel cinema del reale’, ‘Competenze digitali per le installazioni intermediali‘. I nostri corsi permettono di creare networking, grazie alla conoscenza di professionisti e docenti esperti".