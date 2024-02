Corsi di cucina per ragazzi. Come iscriversi Il Comune di Cesenatico organizza il corso gratuito di cucina "Ragazzi ai fornelli" in collaborazione con la Scuola alberghiera e di ristorazione. Quattro lezioni in programma, dedicate alle tradizioni, ai dolci, alla pasta e ai cocktail. Aperto ai giovani dai 16 ai 25 anni. Info: 0547 79109 e 0547 79333.