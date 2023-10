Corsi musicali per bambini con il metodo Suzuki

Ieri nei locali del cinema-teatro ’Silvio Pellico presentazione dei corsi di propedeutica musicale e di lezioni di violino, ai bambini dai 3 agli 8 anni (corso di propedeutica) e dai 3 anni in avanti (di violino). Gli allievi saranno accolti dalla maestra Teresa Tondolo, formata all’insegnamento del metodo Suzuki, una filosofia giapponese per l’apprendimento musicale. Il metodo lavora sullo studente, nutrendo di stimoli il suo ambiente, sviluppandone maturazione artistica, moralità e carattere. I corsi sono un’occasione per i bambini per imparare a suonare e a giocare con la musica, in maniera naturale e divertente. Per Info.: 3711268541.